Is de komst van Schreuder vanuit wetenschappelijk oogpunt een garantie op betere resultaten?

De kogel is door de kerk: Alfred Schreuder is de nieuwe trainer van Club Brugge. De fans van blauw-zwart hopen hierdoor op betere resultaten. Maar leidt een trainerswissel over het algemeen voor betere resultaten bij een club?

Om op die vraag antwoord te kunnen geven, onderzocht Betmanbegins enkele wetenschappelijke studies. Er werden veertien wetenschappelijke onderzoeken geselecteerd die de impact van een trainerswissel op de resultaten meten. Wat blijkt? Slechts bij 3 van deze 14 onderzoeken bleek dat een trainerswissel een significant positieve impact had. Dat betekent dat bij 11 van de 14 onderzoeken er geen significant positieve of zelfs een negatieve (5) impact te bemerken viel. Bij de 3 studies die een positieve impact vertoonden, dienen enkele kanttekeningen te worden gemaakt. In een eerste onderzoek (Poulsen, 2000) was er sprake van een positieve impact bij clubs die extreem slecht presteerden tot de trainerswissel. Logisch ook dat de resultaten verbeteren als ze bijna niet meer slechter kunnen. Dit is echter niet van toepassing bij een team als Club Brugge. Bij een tweede studie bleek de positieve impact enkel van toepassing bij thuiswedstrijden (Madum, 2016) en bij de laatste studie (Wagner, 2010) werden enkel de eerste vier wedstrijden na de trainerswissel geanalyseerd. Analist Gert Verheyen haalt regelmatig aan dat een trainerswissel enkel op korte termijn effect heeft. Zijn argument wordt bevestigd door deze studie. Wie denkt dat Club Brugge plots veel beter zal presteren met het vertrek van Clement, krijgt over het algemeen niet veel steun van de wetenschap. Er kunnen betere resultaten zijn op korte termijn, maar op lange termijn leidt een andere trainer volgens de wetenschap zelden tot significant betere resultaten. Beloven dit dan donkere dagen te gaan worden voor Club Brugge? Niemand weet dit natuurlijk. Veel hangt af van hoe de groep op dergelijke situaties gaat reageren. Mogelijk geeft de komst van Schreuder wel een bepaald vertrouwen naar de groep toe.