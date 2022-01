Origi heeft aanbiedingen om Liverpool te verlaten, maar lijkt die naast zich neer te leggen

De entourage van Divock Origi is door verschillende geïnteresseerde clubs benaderd voor een transfer in januari. De aanvaller van Liverpool is meestal bankzitter, maar wordt enorm gewaardeerd door Jürgen Klopp.

Minstens drie Italiaanse clubs tonen interesse, maar Origi heeft aangegeven dat hij liefst in de Premier League zou blijven. Bij Liverpool heeft hij door de enorme concurrentie geen basisplaats, maar als supersub heeft hij de afgelopen maanden zijn waarde bewezen. Klopp was zelfs lyrisch over zijn aanvaller en zei dat hij hoopte dat hij een trainer zou vinden die hem meer kon laten spelen: "Hij is één van de beste afwerkers die ik ooit gezien heb", zei de Duitser er nog over.

Het zou zo'n 11,5 miljoen euro kosten om Origi in januari weg te krijgen bij de Reds, maar de aanvaller wil liefst afwachten tot de zomer. Hij hoopt dat er dan Premier League-clubs zullen aankloppen, want hij zou liefst in Engeland blijven. Het contract van Origi loopt dan wel af, maar kan automatisch met een jaar verlengd worden als hij genoeg wedstrijden speelt.