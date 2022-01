Hoofd jeugdopleiding bij Anderlecht, Jean Kindermans, gelooft in Yari Verschaeren

Yari Verschaeren is samen met Anderlecht naar zijn beste vorm aan het toegroeien de laatste weken. Het hoofd van de jeugdopleiding bij Anderlecht, Jean Kindermans, heeft altijd gelooft in zijn kwaliteiten.

"Yari moeten zijn vertrouwen in eigen kunnen terug herwinnen. Hij moet terug de Yari worden die zonder complexen zijn debuut maakte. Hij was in zijn eerste play-offs outstanding en acht van de tien keer de beste speler van het veld, en ik zie nu dat hij niet meer ver van dat niveau zit. Hij had de afgelopen jaren de nodige pech met twee zware blessures. Ik denk dat hij in het tweede deel van het seizoen die laatste stap gaat zetten om een echte patron te worden van Anderlecht”, zegt hij in de RSCA podcast.



Verschaeren was dit seizoen goed voor 6 goals en 7 assists in 26 wedstrijden.