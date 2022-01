Napoli en Ajax lappen regels aan hun laars: drie spelers opgesteld die in quarantaine moesten en vier man teruggehaald terwijl het niet mocht

Ophef in Italië en Nederland. Bij Napoli stonden donderdag drie spelers op het veld die eigenlijk in quarantaine hadden moeten zitten. Ajax liet dan weer vier spelers terugvliegen uit Portugal terwijl die daar in quarantaine hadden moeten gaan.

Piotr Zielinski, Stanislav Lobotka en Amir Rrahman stonden tegen Juventus allemaal in de basis, maar de drie hadden eigenlijk in quarantaine moeten zitten. De drie hebben nog geen booster gehad en waren in contact gekomen met besmette ploegmaats. Mogelijk volgt er een boete. Napoli beroept zich op een protocol van de Italiaanse voetbalbond waarin staat dat mensen van hun huis naar hun werk mogen reizen als zij een negatieve test kunnen overleggen die niet ouder is dan 48 uur.

Ajax moest door de corona-uitbraak in Portugal zijn oefenkamp voortijdig afbreken en keerde terug naar huis. Ook Vitesse en NEC keerden terug, maar lieten hun besmette spelers wel achter in Portugal. Ajax besliste echter vier besmette spelers op een privévliegtuig te zetten, maar dat is tegen de coronaregels in zowel Nederland als Portugal.