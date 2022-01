Schreuder weet hoe hij Lang moet aanpakken: "We gaan hem niet vastbinden"

Alfred Schreuder is wel gewend aan wat sterrengedrag. Bij Club Brugge zal hij te maken krijgen met Noa Lang, die hij echter nog kent van bij Ajax. "Geen probleem", laat hij alvast weten.

Schreuder kent het talent en karakter van de grillige aanvaller. “Als Noa gewild had, zat ie nog steeds bij Ajax en had hij daar minuten kunnen maken. Maar oké, hij was niet tevreden met het 'tweede plan'. Hij zag: Ajax heeft die en die spelers rondlopen. Dus ik bepaal m'n eigen carrière en ik ga naar Brugge. Dat toont dat hij persoonlijkheid heeft. En het laatste jaar heeft hij zich enorm ontwikkeld", aldus Schreuder bij Het Nieuwsblad.

Maar gaat hij dan ook die momenten dat Lang zichzelf verliest aanpakken? “Natuurlijk zijn er dingen waarvan ik denk: Dat is onnodig. Daar moeten we dus over praten. Maar creatieve spelers zijn wel vaker moeilijke jongens, in de goeie zin van het woord. Je moet gewoon de juiste snaar raken. We gaan Noa natuurlijk niet vastbinden, maar we gaan hem wel taken geven, want het teambelang staat voorop.”