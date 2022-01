Schreuder meteen onder de indruk van De Ketelaere: "Zelfs ik weet niet wat hij met de bal gaat doen"

Alfred Schreuder is nog maar een paar dagen aan de slag bij Club Brugge, maar heeft al gezien welk vlees hij in de kuip heeft. Zeker met Charles De Ketelaere, die hij nu al "geniaal" noemt.

“Hij doet me denken aan Bryan Ruiz. Aan Tadić. Aan Ziyech ook. Ik wil hem natuurlijk niet vergelijken met Messi, maar ik zie dingen in Charles’ denkpatroon… Kijk, creatieve spelers kunnen dingen in ‘a split-second’ beslissen. Charles kan dat ook. Als hij de bal krijgt, weet je als tegenstander niet altijd wat hij ermee gaat doen. Ook ik niet, als trainer", vertelt Schreuder in HLN.

"Je wilt bovendien dat hij dingen instinctief doet, want dan is Charles op zijn best. Dan kan hij geniaal zijn. Dat heeft hij de voorbije dagen ook al laten zien op training. Charles is daarenboven een enorme winnaar. Toen hij laatst in een partijtje jong tegen oud verloor, was hij écht boos. Om maar te zeggen: er zit ook ‘een goeie kop’ op.”

Met een nieuwe trainer kan de discussie over zijn positie ook weer losbarsten. Tegen Karlsruher stond hij op de 10. "Topspelers zoals Charles, Ziyech, Tadić en Messi, die kunnen op meerdere posities spelen. Wat ik wil veranderen, is dat we niet meer zoveel vanuit een systeem denken, maar meer vanuit de kracht van een speler. Waar komt hij het beste tot zijn recht? Charles kan op wel minstens vier posities spelen.”