'Beerschot gaat er met de grove borstel door, nog een speler moet deze winter vertrekken'

Heel wat spelers mogen bij Beerschot vertrekken en nu is er ook over nog een speler duidelijkheid gekomen.

Issa Soumaré en Abdoulie Sanyang weten al langer dat ze niet meer in de plannen van coach Torrente en de club zullen voorkomen.

Einde verhaal

Nu is er ook over Lawrence Shankland, de Schotse spits van Beerschot, meer duidelijkheid. Momenteel zit hij in quarantaine en dus is hij niet mee op stage.

Maar volgens Daily Record mag hij ook vertrekken bij De Mannekes. De vraag is welke ploeg hem zal willen komen halen op Het Kiel, want indruk maken deed hij nog niet.