Club Brugge sluit winterstage af met zuinige overwinning tegen Puskas Akademia

Enkele dagen geleden speelde Club Brugge nog 0-0 gelijk in een oefenwedstrijd tegen Karlsruher, maar deze middag kon de Belgische club haar laatste oefenwedstrijd van de stage wel winnend afsluiten.

Club Brugge haalde het namelijk met 1-0 van Puskas Akademia. De Belgische middenvelder Mats Rits zorgde voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

