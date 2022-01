Corona-uitbraak heeft ook STVV in zijn greep

Net zoals bij vele andere clubs is er ook een corona-uitbraak vastgesteld bij STVV. De Limburgers communiceerden daar vandaag over via hun eigen sociale mediakanalen.

STVV blijft niet gespaard van een corona-uitbraak. Maar liefst 13 mensen binnen de club (vooral spelers) hebben na de meest recente testen positief getest op het virus. Om de privacy van zowel de spelers als de medewerkers te respecteren communiceert STVV niet wie er exact besmet is geraakt. De spelers en stafleden die besmet zijn zullen in quarantaine blijven tot ze een negatieve test afleggen. Volgend weekend staat de wedstrijd tegen Club Brugge op het menu, hopelijk voor STVV kunnen ze zoveel mogelijk spelers terug recupereren.