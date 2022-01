FC Barcelona ziet het groots: Als de club Haaland niet kan binnenhalen, denkt het aan sterspeler Manchester United

Bij FC Barcelona zijn ze grote fan van Erling Haaland. De Noorse spits lijkt echter zelf naar Real Madrid te willen trekken, waardoor FC Barcelona aan enkele alternatieven zal moeten denken. Volgens El Nacional heeft FC Barcelona nu ook een andere speler op het oog.

Het is echter wel geen spits, want de Catalaanse topclub zou nu ook denken aan Bruno Fernandes. De Portugees is de draaischijf bij Manchester United en kon zich op enkele maanden tijd ontwikkelen tot de sterkhouder van de ploeg.

🚨 Barcelona will turn their attentions to Manchester United playmaker Bruno Fernandes in the summer if they are unable to sign Erling Haaland from Dortmund.



(Source: El Nacional) pic.twitter.com/jz88Ke7KNj