Refaelov ziet een Club Brugge-speler Gouden Schoen winnen: "In tegenstelling tot Lang heeft hij niet alle vijf minuten aandacht nodig"

Lior Refaelov won vorig jaar de Gouden Schoen, maar komt deze keer niet in aanmerking: "Spijtig dat ik in die play-offs met Antwerp niet mocht meespelen", zucht hij bij HLN. Maar hij heeft wel een duidelijke favoriet.

"Ik denk dat het een van de jongens van Club Brugge wordt”, aldus Refaelov. “Lang was de beste speler in de eerste helft van 2021. De Ketelaere was beter in de tweede helft. Maar als ik moet kiezen over het hele jaar, dan ga ik voor De Ketelaere. Ik zie die jongen echt graag spelen. Vergeleken met Lang heeft hij niet elke vijf minuten aandacht nodig. Hij is veel matuurder in zijn spel.”

Refaelov vindt trouwens dat Lang een voorbeeld mag nemen aan zijn ploegmaat. "Ik vind dat je een Gouden Schoen niet enkel op het veld verdient. Het gaat om het hele pakket. Lang moet begrijpen dat er kinderen zijn die hem bewonderen en hij moet een voorbeeld zijn."

Om af te sluiten: "Ik hoop dat in 2022 de Anderlecht-spelers alles gaan domineren en dat er iemand van Anderlecht wint."