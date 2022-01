Pas eind januari weer voetbal? Clubs vragen uitstel van volgende twee speeldagen door coronasituatie

De kans is bestaande dat de competitieherstart met twee weken wordt uitgesteld. Dat hebben enkele clubs uit de Jupiler Pro League voorgesteld aan de Pro League. Door de huidige coronasituatie met de stijgende cijfers maken ze zich ongerust.

Er zijn momenteel 71 spelers besmet en dat cijfer zal de komende dagen waarschijnlijk nog sterk stijgen. Verschillende clubs vragen zich dan ook af of het opportuun is om in het weekend van 15 januari al te hervatten, schrijft HLN. Ze formuleerden dat ook in een voorstel naar de Pro League toe. Daar moet ook gestemd worden over een nieuw protocol dat clubs toelaat om uitstel te vragen vanaf 7 besmettingen.

Verschillende clubs zouden als dat erdoor komt volgend weekend al uitstel kunnen vragen. De Pro League denkt echter nog steeds veilig door te kunnen gaan. De vraag is dan ook of ze ermee akkoord zullen gaan. De clubs vonden wel al twee nieuwe data om eventueel de twee speeldagen naar te verplaatsen: midweek van 16 en 23 februari. Ze hopen ook dat er tegen dan misschien weer publiek is toegelaten.