Eindelijk eens goed nieuws bij Beerschot: sleutelpion is (bijna) weer wedstrijdfit

En of ze hem de afgelopen maanden gemist hebben... Ryan Sanusi is zowat de lijm die Beerschot bij elkaar hield. Na maanden blessureleed staat hij weer op het trainingsveld en binnenkort dus ook weer op het veld.

Een knieoperatie hield hem al heel het seizoen aan de kant. "Vooral de revalidatie was pittig. Na de operatie liep ik zes weken op krukken. Nadien ­moesten de spieren rond de knie langzaam aan kracht winnen. Nog later in de revalidatie kon ik pas de belasting van de knie opbouwen", vertelt hij in GvA. "Ik moest voorzichtig wennen aan rotaties, buigingen en aan kracht zetten."

"Het doel was vanaf het ­begin van de ­revalidatie om bij de start van de stage te kunnen aansluiten bij de groep. Blij dat het ­gelukt is. Met grote dank aan de dokter die me geopereerd heeft, de drie fysiotherapeuten van de club en onze clubdokter. Een ­dikke pluim voor onze medische staf.”

Helemaal fit is hij nog niet, maar lang zal het niet meer duren. "Op training kan ik alle ­oefeningen en wedstrijdvormen aan. Maar er is nog een groot ­verschil tussen een training en een échte wedstrijd. Ik mag mezelf nu niet voorbijlopen. Al denk ik niet dat het nog lang zal duren vooraleer ik weer helemaal wedstrijdfit zal zijn.”