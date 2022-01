📷 FC Barcelona vindt oplossing voor Umtiti, zodat Ferran Torres binnengehaald kan worden

Samuel Umtiti verlengt zijn overeenkomst met FC Barcelona tot 2026, maar wel met een stevig minder salaris. “De Franse verdediger verlaagt een deel van het salaris dat hij in de resterende anderhalf jaar van zijn contract zou ontvangen”, laat de club weten op zijn website.

“Deze contractverlengingsoperatie brengt voor FC Barcelona geen grotere financiële verplichtingen met zich mee ten aanzien van de speler.”

“FC Barcelona wil Samuel Umtiti publiekelijk bedanken voor zijn bereidwilligheid en de genegenheid die hij voor de club heeft getoond. Door deze contractverlenging kan FC Barcelona haar ‘financial fair play’-quota verhogen en Ferran Torres dus inschrijven bij de Spaanse profvoetbalbond.”

FC Barcelona and @samumtiti have reached an agreement to extend the latter’s contract until 30 June 2026. The French defender is reducing a part of the salary that he was due to receive in the year and a half remaining on his contract.



More info 👉 https://t.co/0UzCLewHDM pic.twitter.com/hNdmR2iBBP