Lior Refaelov blikt terug op lastige weken bij Anderlecht: "Wanneer het moeilijk gaat, verwacht ik te spelen"

Woensdag weten we die de opvolger van Lior Refaelov is als Gouden Schoen. In Het Laatste Nieuws blikt de Israëliër terug op een naar eigen zeggen 'woelig' jaar.

Anderlecht eindigde 2021 met een sterke reeks, waarin een sleutelrol was weggelegd voor Lior Refaelov. Tot dan moest de van Antwerp overgekomen spelmaker vaker dan hem lief was vrede nemen met een plekje op de bank. Ook in de wedstrijd tegen de Great Old was dat het geval.

"Ik heb over die wedstrijd gesproken met Vinnie. Het deed pijn om daar op de bank te zitten. Ik had verwacht om te starten, maar Vinnie gaf me een goede uitleg", aldus Refaelov.

"Wanneer het moeilijk gaat, verwacht ik te spelen. Dat is allemaal niet relevant wanneer je dat niet kan hardmaken in wedstrijden. Ik moest presteren, net als iedereen. Ik heb de ervaring, en rondom mij lopen veel jonge gasten met geweldig veel talent. Ik kan hen helpen, zelfs als ik zelf niet top ben. Vinnie heeft geluisterd... Grapje", knipoogt Refaelov.