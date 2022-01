Paul Onuachu bijna terug fit en klaar om te schitteren met Racing Genk

Vlak voor de winterstop viel Paul Onuachu uit met een hamstringblessure. Het lijkt erop dat de spits zo goed als volledig is hersteld.

"Een uitgebreide controle wees maandag uit dat ik voorspoedig herstel. Het heeft echter geen zin om te forceren: als ik niet 100 procent ben, is het beter dat ik de eerste match tegen Beerschot nog aan me voorbij laat gaan. We zullen zien wat de volgende trainingsdagen brengen", werd de spits geciteerd door Het Belang van Limburg.

De 27-jarige Nigeriaan kwam dit seizoen al 12 keer tot scoren in 18 wedstrijden in de Jupiler Pro League. Hij is dan ook een belangrijke schakel in de aanval bij Racing Genk dat nog vol wil meespelen voor Play-Off 1. Dat kan u HIER lezen.