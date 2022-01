Woensdag kennen we de nieuwe Gouden Schoen: "Noa Lang zal punten verliezen door zijn karakter"

Woensdagavond kennen we de opvolger van Lior Refaelov als Gouden Schoen. Een van de topfavorieten is ongetwijfeld Noa Lang, die een belangrijk aandeel had in de titel van Club Brugge.

Toch liet de Nederlandse dribbelkont zich de voorbije maanden niet altijd in positieve zin opmerken. Volgens Heleen Jacques en Marc Degryse zou het gedrag van Noa Lang hem wel eens duur kunnen te komen staan in de afrekening van de Gouden Schoen. "Noa is een karaktertje, niet iedereen ziet dat graag", vertelt Jacques in HLN Sportcast. "Als je focust op zijn kwaliteiten, heeft hij het potentieel om de Gouden Schoen te winnen. De voorbije weken is hij helaas niet altijd positief in het nieuws gekomen." "De stemgerechtigden kijken ook naar het gedrag van spelers", weet Marc Degryse. "Als je Lang qua persoonlijkheid naast Vanaken of De Ketelaere legt, dan gaat hij daardoor punten verliezen. Daar ben ik van overtuigd."