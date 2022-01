Amerikaanse zakenman investeert na Crystal Palace nu ook in RWDM

Voorzitter Thierry Dailly van RWDM heeft een akkoord bereikt met de Amerikaanse investeerder John Textor. Textor wordt de nieuwe mede-aandeelhouder bij RWDM.

“Na de club in 2014 nieuw leven te hebben ingeblazen en de verschillende niveaus van het Belgisch voetbal te hebben beklommen tot aan het profniveau in 1B, heeft Thierry Dailly, de huidige voorzitter van RWDM, in John Textor de ideale partner gevonden voor de toekomst van de club te verzekeren”, staat op de website van de club te lezen.

“Dankzij deze investering kan RWDM zijn professionalisering voortzetten en zich de middelen verschaffen om zijn toekomstige ambities waar te maken. De komst van John Textor in het aandeelhouderschap van de club zal de ontwikkeling van de sportieve ambities, de infrastructuur van de club en de ontwikkeling van de jeugdacademie mogelijk maken.”

In de dagelijkse werking van de club zou er niks veranderen op korte termijn. “Wij verheugen ons zeer op de samenwerking met de heer Textor, die een enorme passie heeft voor voetbal, voor de ontwikkeling van jong talent en de RWDM Academy”, zegt Dailly.

John Textor is een Amerikaans zakenman, geboren op 30 september 1965. Hij is één van de huidige mede-aandeelhouders van de Londense Premier League-club Crystal Palace. Hij heeft zijn fortuin opgebouwd in de film- en technologie-industrie.