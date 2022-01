Mannaert laat zich uit over het belang van de Gouden Schoen voor een transfer van Lang of CDK

Drie goudhaantjes van Club Brugge maken vanavond kans op de Gouden Schoen. Wellicht hebben Charles De Ketelaere of Noa Lang de beste papieren.

Het is moeilijk in te schatten wie de Gouden Schoen vanavond mee naar huis mag nemen. Met Charles De Ketelaere en Noa Lang lijkt blauwzwart twee grote kanshebbers in huis te hebben. Ook Hans Vanaken komt nog in aanmerking om de trofee binnen te halen.

Of een Gouden Schoen voor één van de twee ook een betere transfer zal opleveren is nog maar de vraag. “Dat kan je niet zomaar zeggen”, zegt Vincent Mannaert aan De Morgen. “Sowieso zijn we niet van plan om in de winter te verkopen. Maar het zal het ons in de zomer wel makkelijker maken om buitenlandse clubs te overtuigen.”

Ook een loonsopslag voor de Gouden Schoen zit er niet meteen in. “Nee, dat hangt van speler tot speler af. Sommige spelers hebben een bonus in hun contract afgesproken, anderen niet. Maar eigenlijk maakt dat voor ons niet zoveel uit. Wanneer je aantoont dat je een grote toegevoegde waarde bent voor het team zullen we vanuit de club vaak zelf het initiatief nemen om het contract aan te passen. Dat kan bijvoorbeeld bij zo'n Gouden Schoen zijn.”