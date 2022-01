📷 OFFICIEEL Coman verlengt contract bij Bayern tot 2027

Kingsley Coman heeft zijn contract bij FC Bayern, dat oorspronkelijk tot 30 juni 2023 zou lopen, verlengd tot 2027.

De Franse international tekende in 2017 definitief voor de Duitse recordkampioen na twee jaar te zijn uitgeleend van Juventus. Hij schreef geschiedenis met Bayern toen hij het winnende doelpunt maakte in de Champions League-finale van 2020 tegen Paris Saint-Germain.

CEO Oliver Kahn: "Spelers met het vermogen van Kingsley Coman zijn gewild bij clubs over de hele wereld”, zegt CEO Oliver Kahn. “Deze contractverlenging is opnieuw een voorbeeld van hoe aantrekkelijk onze club is op het hoogste internationale niveau. We zijn blij dat Kingsley voor lange tijd bij ons blijft: als hij aan de bal is, worden de fans enthousiast. Mensen komen naar het stadion om zulke spelers te zien."

"Ik ben erg blij, want FC Bayern is een van de beste clubs ter wereld en ik weet dat we hier nog veel kansen en grote doelen hebben”, zegt Coman zelf. “Ik ben sinds 2015 bij de club, het voelt als een grote familie. Alles is hier perfect. Mijn beste jaren als voetballer liggen nog voor me en ik ben blij dat ik die bij FC Bayern ga doorbrengen. Mijn grootste doel is om de Champions League opnieuw te winnen, en deze keer, alsjeblieft, samen met onze fans."