Verrassend of niet? Beste Belg in het buitenland is bekend

Op het Gala van de Gouden Schoen zijn veel prijzen uit te delen. En ook die voor beste Belg in het buitenland is nu uitgereikt. De voorbije jaren hadden we Thibaut Courtois (2x), Kevin De Bruyne (2x), Eden Hazard (3x) en vorig jaar Romelu Lukaku als winnaar. Tweede keer op rij En ook dit jaar is het Big Rom die de prijs in ontvangst mocht nemen. Hij bekroonde zijn 2021 met een titel bij Internazionale én toptransfer naar Chelsea. Daarmee heeft hij wat dat betreft dus ook zijn tweede prijs op rij te strikken, waarmee hij in het rijtje van de groten terecht komt. Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois vervolledigden het podium. Lees ook... Tuchel laat zich uit over Lukaku: "We verzinnen geen nieuwe dingen om spelers beter of gelukkiger te maken"



