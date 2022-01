Spel zit weer op de wagen bij Moeskroen: spelers staken opnieuw, weldra ook puntenaftrek?

Op het veld heeft Moeskroen de voorbije maanden een serieuze opmars verwezenlijkt. Best opvallend, zeker als je weet dat het in de bestuurskamer andermaal rommelt. Les Hurlus moeten maand na maand geduld tonen om hun lonen gestort zien te worden. Het geduld van de spelers lijkt nu echt opgebruikt.

Net als de voorbije maanden al enkele keren het geval was, wachten de spelers van Moeskroen ook nu nog op hun loon van december. De spelersgroep is de malaise grondig beu, zo verklaarde Christope Lepoint in La Dernière Heure.

"Het is een wederkerend probleem, ondanks alle beloftes van het bestuur dat het in orde zal komen. Deze situatie is niet meer leefbaar voor onze groep. Er moet dringend iets veranderen, zoniet dreigt al ons werk sinds de terugkeer van José Jeunechamps voor niets te zijn geweest." Als de lonen tegen 20 januari niet gestort zijn, dreigt er zelfs een puntenaftrek van drie punten. In tussentijd beslisten de spelers om hun kat te sturen naar de twee geplande trainingen van donderdag.

Moeskroen begon onder Enzo Scifo dramatisch aan het seizoen. Sinds de terugkeer van Jeunechamps gaat het beter voor Moeskroen. Les Hurlus klommen zelfs op naar plaats vijf. Onlangs was er sprake van een overname door een Franse groep, maar voorlopig blijft het wachten op meer nieuws daaromtrent.