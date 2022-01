🎥 Saelemaekers trapt AC Milan naar volgende ronde Coppa Italia (en viert daarna Africa style)

AC Milan staat in de kwartfinales van de Coppa Italia na winst tegen Genoa. Die zege kwam er nadat Alexis Saelemaekers in de extra tijd voor zekerheid had gezorgd.

Saelemaekers ttartte op de bank en zag Ostigard na vijftien minuten zijn ploeg op voorsprong zetten. Een kwartier voor tijd maakte Giroud echter gelijk voor de ploeg van basisspeler Zinho Vanheusden. In de verlengingen maakte Leao er 1-2 van na een lucky goal. In de tweede verlenging maakte Saelemaekers het werk helemaal af na een kanppe counter.

En daar was hij best tevreden mee, zoals in onderstaand filmpje te zien is. Aan zijn Afrikaanse dansmoves moet wel nog wat geschaafd worden...