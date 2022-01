Alfred Schreuder beschikt over coronavrije ploeg bij debuut, nieuwkomer meteen in de basis? "Hij laat een heel goeie indruk na"

Club Brugge herneemt zaterdagavond de competitie met een thuiswedstrijd tegen STVV. Het wordt meteen de echte vuurdoop van Alfred Schreuder als coach van blauw-zwart. De Nederlander heeft er alvast zin in. "Het is geweldig om trainer van dit Club Brugge te zijn."

Eindelijk is het zover voor Alfred Schreuder. Zaterdag staat hij tegen STVV voor zijn officiële debuut als T1 van Club Brugge. En of de Nederlander klaar is. "Ik kijk er enorm naar uit. Ik vind het geweldig om trainer van dit Club Brugge te zijn. Anderzijds zal het niet zo zijn dat ik morgen nerveus langs de lijn zal staan."

Op de geschorste Noa Lang na kan Alfred Schreuder over zijn volledige kern beschikken. In tegenstelling tot veel andere clubs is het coronaspook (voorlopig?) weggejaagd uit het Jan Breydelstadion. Weliicht maakt Tajon Buchanan, de 22-jarige Canadese winteraanwinst, zaterdag meteen zijn debuut. "Tajon liet een heel goeie indruk na op de winterstage, dus de kans bestaat zeker dat hij morgen meteen in de basis staat. Tajon is echt een heel goeie speler, zo iemand is bij elke topclub welkom", aldus Schreuder.

Op de stage in Spanje experimenteerde Alfred Schreuder met verschillende systemen. Heeft hij na negen dagen trainen de sleutel gevonden? "Voor morgen ben ik er uiteraard wel uit, maar voor mij moet een ploeg twee verschillende systemen kunnen beheersen. Daar hebben we veel aandacht aan besteed tijdens de stage. Ik praat overigens veel liever van een veldbezetting dan over een systeem."

Minder tegengoals

Club Brugge volgt in de stand op zeven punten van leider Union. Alfred Schreuder staart zich voorlopig niet blind op de rangschikking. "Nu is het eerst en vooral zaak om het voetbal te verbeteren. In eerste instantie moeten we daarbij weer minder tegengoals slikken. De spelers tonen enorm veel enthousiasme en zijn bereid om hard te werken. Dat is de basis om succesvol te zijn", weet de Nederlander.

Met tegenslagen leren omgaan

Tot slot kwam de coach van blauw-zwart nog even terug op de Gouden Schoen. Schreuder zag hoe zijn poulains Noa Lang en Charles De Ketelaere net naast de hoofdprijs grepen. De teleurstelling bij beide Bruggelingen was groot. Alfred Schreuder: "We hebben er kort individueel over gesproken. In het leven moet je leren omgaan met tegenslagen. Vecht ik terug of laat ik me kennen? Nu moeten ze mentaliteit tonen, dát hebben we nodig. Bovendien draait het vooral om het kampioenschap en de beker."