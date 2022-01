Brute pech voor Beerschot: duel tegen Standard moet gespeeld worden

Beerschot krijgt geen drie punten cadeau omwille van de match die niet gespeeld werd door de politiestaking in Luik.

Het duel tussen Standard en Beerschot kon niet gespeeld worden, omdat er een politiestaking gaande was in Luik op de dag van de wedstrijd.

Beerschot wou dat Standard daarvoor een forfaitnederlaag aangesmeerd kreeg. De zaak had normaal al tegen 24 december uitgesproken moeten zijn, maar er was een probleem met de conclusies die enkel in het Nederlands opgesteld werden.

De zaak werd eerder deze week gepleit. Er komt geen forfaitnederlaag voor Standard, is de uitspraak nu. De wedstrijd moet gewoon gespeeld worden, zo vernamen wij uit goede bron.