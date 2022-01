Rouches dreigen nog een basispion te verliezen: MLS wenkt

Samuel Bastien is nog steeds een belangrijke speler bij Standard, maar zijn contract loopt in 2023 af. Het moment om te vertrekken? Er is alvast interesse in de middenvelder.

Standard heeft geld nodig en de 25-jarige Bastien is één van de spelers die het grootste kapitaal vertegenwoordigt. Hij stond dit seizoen 21 matchen in de ploeg en de Congolese international staat nog tot 2023 onder contract. Het zou dus een ideaal moment zijn voor een vertrek en volgens La Dernière Heure is er ook interesse. Het gaat om New England Revolution, een club uit de Amerikaanse MLS. Standard haalde met Mathieu Cafaro en Joachim Van Damme ook al twee spelers voor de positie van Bastien. De middenvelder speelde 128 matchen voor de Rouches sinds zijn komst in 2018.