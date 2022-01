TRANSFEROVERZICHT: Wie komt en gaat bij de 1B-clubs tijdens deze mercato?

In 1B rolt de bal pas volgende week opnieuw. De acht ploegen maken zich op voor de komende belangrijke maanden. Westerlo lijkt af te stevenen op de titel, maar de strijd om plaats twee belooft spannend te worden. Ook onderin wordt het bibberen en beven voor enkele clubs.

In de maand januari kunnen de acht 1B-clubs een kwaliteitsinjectie toedienen aan hun kern. Welke clubs schoten al in actie? Wie heeft er nog veel werk op de plank liggen. Kom het te weten in onderstaand transferoverzicht.

KMSK Deinze

In: -

Uit: Gert Van Walle (Knokke).

Lierse Kempenzonen

In: Jens Teunckens (RKC).

Uit: Bernd Brughmans (gestopt).

Lommel SK

In: Caue Vinicius Dos Santos (Gremio Novorizontino), Alonso Martinez (LD Alajuelense).

Uit: -

Moeskroen

In: -

Uit: -

RWDM

In: Jacob Montes (Crystal Palace, huur)

Uit: Joeri Dequevy (Houtvenne).

Jacob Montes



De 23-jarige Amerikaan is onze eerste winterversterking. Jacob sera prêté par Crystal Palace jusqu'à la fin de la saison.











Welcome in Molenbeek!

Virton

In: Aboubacar Sidibé (Clermont B), Yanis Mbombo (Lyon La Duchère), William Rémy (vrije speler), Prosper Mendy (vrije speler).

Uit: -

Waasland-Beveren

In: Guillaume Gillet (Charleroi), Aliou Balde (Feyenoord, huur).

Uit: Alessandro Albanese (KV Oostende), Matthias Verreth (FC Eindhoven).

Westerlo

In: -

Uit: -