Kompany blikt vooruit op Standard en ziet dat Mbaye Leye onterecht het gelag betaalde: "Hij heeft die situatie en kern niet gecreëerd"

Voor Vincent Kompany is een match tegen Standard nog steeds het summum in een seizoen. Hij is opgegroeid met de rivaliteit tussen de twee clubs en weet wat die wedstrijd voor de fans betekent. "Wij hebben ook in die situatie van Standard gezeten", beseft hij.

Welk Standard er straks aan de aftrap komt in het Lotto Park is nog niet duidelijk. De Rouches lieten spelers vertrekken en haalden er deze week ook nog vier nieuwe. "Het is duidelijk waar de trainer de ploeg wil versterken", knikte Kompany. "Als er zoveel wissels zijn en je hebt ook nog de Covidsituatie, dan is het voor mij duidelijk dat je nog meer naar je eigen ploeg moet kijken. Dat we aan de details moeten werken om het verschil te maken. Maar ja, Standard zit in een situatie waarin het creatief moet zijn."

Ze mogen nog in derde klasse spelen, dat zou nog niks veranderen

Een situatie die Kompany zelf maar al te goed kent van zijn eerste anderhalf seizoen bij Anderlecht. "Standard heeft kwaliteiten. Niemand kan zeggen dat spelers als Carcela of Klaus slechte spelers zijn. Maar wij zijn daar ook geweest waar Standard nu zit. Het is een beetje spijtig om te zien dat Mbaye Leye daarvoor het gelag moest betalen, voor de fouten van anderen. Er is een situatie en een kern gecreëerd die er al was voor Leye. Maar de conclusie is dat hij er niet meer is. Zo zie je maar dat een magische toverstok niet bestaat in het voetbal."

Dat neemt dus niet weg dat Kompany als het even kan Standard nog wat dieper wil duwen. Winst in de Clasico staat voorop. "Standard onderschatten? Onmogelijk! Ze mogen nog in derde klasse spelen en dat zou niks veranderen. Het is een wedstrijd die we willen winnen. We kijken ook niet alleen naar de tegenstander, maar ook naar onszelf. Wij willen de lat hoger blijven leggen. We willen de concurrentie aangaan met de anderen, maar ook met onszelf. Dat is een kwestie van mentaliteit. Niemand kan elke dag beter worden, maar dat moet wel het doel zijn."