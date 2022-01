Bart Nieuwkoop zag de doelpunten van zijn ploeggenoten niet omwille van de dichte mist

Met een 0-2 ruststand werd de tweede helft niet meer op gang gefloten omwille van de dichte mist. Bart Nieuwkoop zag de doelpunten van zijn ploeggenoten niet, maar zag wel dat ondanks de moeilijke omstandigheden Union het goed deed.

"Het was moeilijk om iets te kunnen zien", reageerde Bart Nieuwkoop bij Eleven direct nadat de wedstrijd was stopgezet. "Als zij de bal achterin rond speelden kon je daar niets van zien. Al konden we wel goed overweg met de omstandigheden want we zaten goed in de wedstrijd. We wisten al snel dat we met 10 man alles moesten geven en iedereen deed dit uitstekend."

Nieuwkoop heeft de doelpunten van Union niet gezien omwille van de dichte mist. "Nee, de goals heb ik niet gezien", een lachende Nieuwkoop. "Uiteindelijk zag ik iedereen juichen en doen wist ik dat die er in zat. Het waren hele moeilijke omstandigheden. Geen publiek, moeilijk bespeelbaar veld en dan nog de mist dan moet je de focus houden. Dat hebben we goed gedaan de eerste 45 minuten. Nu moeten we dit afmaken, al weet ik niet wanneer."