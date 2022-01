Beerschot-coach Torrente komt terug op het passeren van Vanhamel: "Het is mijn job om een competitief elftal tussen de lijnen te brengen"

Hekkensluiter Beerschot staat voor een loodzware opdracht. De Mannekes beginnen aan 2022 met een verplaatsing naar de Cegeka Arena. Genk zal ongetwijfeld revanche willen nemen voor de nederlaag op het Kiel eerder dit seizoen.

Eerder deze week verscheen het nieuws dat Mike Vanhamel, naast doelman ook aanvoerder van Beerschot, niet onder de lat zal staan tegen Racing Genk. Op zijn persbabbel kwam Javier Torrente terug op deze beslissing.

"Ik betreur dat het nieuws al in de media verscheen... We hebben alles intern besproken, maar ik begrijp dat er commotie is, want het gaat om de doelman. Maar het is mijn job om een competitief elftal tussen de lijnen te krijgen. Ik zag in de laatste weken voor de winterstop een enorme terugval en dus grepen we in."

Beerschot zag deze week Moises Caicedo vroeger dan gepland terugkeren naar Brighton. Met Dante Rigo en Felipe Avenatti heeft Torrente al twee nieuwelingen onder zijn hoede. "Het is duidelijk zichtbaar dat Dante een goede opleiding heeft genoten. Helaas is hij tijdens de laatste oefenwedstrijd uitgevallen met een blessure aan de ribben, waardoor hij de voorbije dagen individueel trainde. Avenatti is dan weer een uniek profiel. Groot, ster, een goeie linkervoet en iemand die de bal kan bijhouden. Over dat type speler beschikten we nog niet", aldus Torrente in GVA