Man van de match: Nederlandse coach zet Vormer opnieuw op zijn oude plaats en daar floreert hij als vanouds

Schreuder zei het voor de wedstrijd al dus het was geen verrassing dat Ruud Vormer een half rijtje lager aantrad tegen STVV. Een wissel die goed uitpakte.

Bijna gans het voorbije seizoen waren er spanningen tussen Ruud Vormer en Philippe Clement. In de pers bleef het nog vrij stil, maar het was opvallend hoe vaak Ruud Vormer tegen wil en dank in op de bank moest beginnen aan een partij van Club Brugge.

Niet onder Alfred Schreuder, die ook met Bas Dost koos voor zijn landgenoten. Blauw-zwart zal in België in veel wedstrijden het tempo bepalen en het meeste balbezit hebben. Met Ruud Vormer als controleur op het middenveld.

Het was opvallend met hoe veel gemak de kapitein van Club het spel bepaalde, verlegde en de bal vroeg. Al ware hij een quarterback in het American Football. Vanuit die rol verstuurde hij ook een prima assist voor Bas Dost. Een afgemeten lange bal waardoor Dost oog in oog kwam met Daniel Schmidt en de 2-0 gemaakt werd.

Terug naar af

Misschien kent Schreuder Vormer wel vooral als 6. In Nederland had Vormer veelal een verdedigende positie op het veld. Bij Brugge kwamen in zijn beginjaren ook de aanvallende kwaliteiten aan bod maar met een jaartje meer is het misschien wel een logische stap om opnieuw die stap naar achter te zetten (letterlijk). Desalniettemin, was Ruud Vormer tegen STVV onze man van de match.