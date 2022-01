OFFICIEEL: KV Mechelen speelt niet tegen OH Leuven: "Gezondheid primeert"

KV Mechelen heeft besloten om officieel niet te zullen spelen tegen OH Leuven zaterdagmiddag.

KV Mechelen dreigde gisteren al om niet aan te treden tegen OH Leuven omdat twee doelmannen positief testten op het coronavirus. Ze hadden uitstel gevraagd bij de kalendercommissie maar die weigerde de aanvraag.

"Ze weigerden vrijdag het verzoek en suggereerden om een beloftekeeper op te roepen. Maar die zitten niet in het testprotocol. We kiezen er als club voor om niet-geteste spelers niet te zullen mengen met spelers die al een booster gekregen hebben of een negatieve PCR-test hebben afgelegd", klinkt het bij CEO Frank Lagast.

"De gezondheid van iedereen gaat voor, altijd. We riskeren nu misschien wel een forfaitnederlaag maar de gezondheid van de spelers primeert", aldus Lagast.