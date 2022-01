Ancelotti rekent opnieuw niet op Eden Hazard in zijn basisopstelling in finale Spaanse Supercopa

Real Madrid neemt het zo dadelijk op tegen Athletic Club Bilbao in de finale van de Spaanse Supercopa.

De Spaanse Supercup is een heel ander format dan bij ons want in Spanje worden er sinds vorig seizoen zelfs halve finales gespeeld in de Supercopa. De bekerwinnaar neemt het eerst op tegen de runner-up uit de Spaanse competitie terwijl de kampioen van de competitie het tegen de verliezend finalist van de beker opneemt. De winnaars spelen dan een finale tegen elkaar.

Bovendien vindt de eindronde van die Supercopa niet meer plaats in Spanje maar is het, zoals wel veel dingen in de voetbalwereld, gecommercialiseerder dan dat. Real Madrid en Athletic Club nemen het namelijk in Saoedi-Arabië tegen elkaar op in het King Fahd Stadium in Riyadh.

Net zoals in de halve finale tegen FC Barcelona rekent Ancelotti opnieuw niet op Eden Hazard. De Rode Duivel zal vanop de bank moeten toekijken hoe zijn team het ervan af brengt tegen Bilbao. Ancelotti kiest voor het Braziliaanse duo Vinicius Junior-Rodrygo om in steun van Benzema te spelen.

Tegen Barcelona was er voor Hazard ook geen invalbeurt gegund. Thibaut Courtois speelt zoals normaal wel bij Real Madrid.