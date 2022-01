Standard moet volgens analist Alexandre Teklak snel orde op zaken stellen. De situatie groeide jaren scheef en het is al veel meer dan vijf voor twaalf.

“Venanzi werd met problemen van voor zijn tijd geconfronteerd en probeerde die op te lossen met telkens andere sportieve bazen, maar het werkte niet”, zegt Teklak aan De Zondag.

“Er is nood aan een heel sterke persoonlijkheid, een TD of een trainer die zwaar weegt in het voetbal en door iedereen gerespecteerd wordt. Luciano D’Onnofrio was zo iemand. Hij zei niet veel, maar iedereen luisterde naar hem.”

“De financiële kwetsbaarheid maakt het nog moeilijker. Er zijn te veel fouten gemaakt, in transfers, in makelaarscommissies en in spelerslonen.”

Een verkoop van de club door Venanzi is volgens Teklak dan ook haast van moeten. “Het zou logisch zijn mocht Venanzi de club willen verkopen, want ik vrees dat zijn gezondheid eronder lijdt, door de slechte resultaten, de druk van de supporters, de financiële toestand en het geld dat hij erin stak.”

“Ik denk dat voor iemand met een groot project een traditieclub met internationale uitstraling heel aantrekkelijk kan zijn. Ook voor het Belgisch voetbal en de Europese coëfficiënt is het tijd dat Standard weer groot wordt.”