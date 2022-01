Blessin ziet voorlopig maar één van zijn drie wintertransfers helemaal klaar

KV Oostende beleeft een moeilijk seizoen. Versterking tijdens de wintermercato was dan ook absoluut noodzakelijk.

Trainer Alexander Blessin kon de nodige versterking bij de kustploeg heel goed gebruiken en voorlopig heeft hij al drie nieuwe spelers beet.

De Duitser ziet voorlopig echter maar één van de drie klaar voor het grote werk. “Kyle kwam over van New York Red Bull en daar speelde hij in een gelijkaardig systeem. Hij is goed in vorm en liet al een goede indruk achter”, klinkt het bij Blessin in een video van de club.

“Dan zijn er ook nog Albanese en Sakamoto, die het goed deden op training. Soms gaat het wel iets te snel, maar dat zullen ze wel leren. Maar in het algemeen ben ik heel positief.”