Buchanan geeft zijn eerste indruk over het Belgisch voetbal en zijn eerste match: "Een doelpuntje ontbrak misschien"

Tajon Buchanan speelde afgelopen weekend voor het eerst mee met Club Brugge.

De Brugse aanhang kon de prestaties van de Canadese aanwinst op sociale media best appreciëren. Ook Buchanan zelf was tevreden.

“Ik vond het niveau oké, de intensiteit is hoog”, klinkt het bij Het Nieuwsblad. “Een doelpuntje ontbrak misschien wel, maar globaal ben ik tevreden. Ik speelde als rechtsvoetige op links, maar stel me ten dienste van het team. Als de trainer me vraagt de hele flank te doen, dan doe ik dat.”

Ook Schreuder was blij. “Ik vind dat hij nu al heel hoog heeft gespeeld. Maar ja, in dit systeem moet hij ook terug verdedigen, dat klopt. We verdedigen met zijn allen en vallen aan met zijn allen. Dat op en neer lopen kost kracht, maar dat is topvoetbal.”