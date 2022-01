Mogi Bayat had een boon voor Vanhaezebrouck: voor duizenden euro's potgrond en mest als cadeau, daarnaast veel zwart geld menen de speurders

Heeft AA Gent Hein Vanhaezebrouck in zijn eerste periode bij AA Gent heel veel geld in het zwart uitbetaald? Dat menen de speurders van het federaal parket alvast. Ze vonden bij Mogi Bayat informatie in zijn documenten die zouden aanwijzen dat Hein via allerlei constructies onder tafel werd betaald.

Niet enkel in geld, maar ook in natura. Volgens de informatie van De Standaard vonden de speurders een factuur van een tuincentrum uit Charleroi ter waarde van 2.788 euro, betaald door Bayat. Uit de bijhorende offerte blijkt dat de 54 stukken tuinmateriaal, waaronder potten, potaarde en mest, voor Vanhaezebrouck waren bestemd, schrijft Het Nieuwsblad. Volgens de boekhouding van Bayat ging het om een relatiegeschenk, maar alle artikelen werden wel geleverd in Gent, niet in Maarke-Kerkem, waar Vanhaezebrouck woont. Daarnaast kwamen er nog allerlei vreemde cijfers aan het licht waaruit zou blijken dat Gent Vanhaezebrouck in zijn eerste periode bij Gent 283.750 euro in het zwart zou hebben betaald, op basis van drie valse overeenkomsten