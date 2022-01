Officieel: Waasland-Beveren haalt ervaren verdediger in huis

Waasland-Beveren haalt met Manuel Da Costa opnieuw een serieuze brok ervaring in huis.

Het is officieel, Manuel Da Costa tekent een contract voor anderhalf jaar bij Waasland-Beveren. De 35-jarige centrale verdediger zat al sinds april 2021 zonder club, maar vindt nu dus onderdak in de Belgische tweede klasse. Hij heeft een rijkgevulde carrière achter de rug bij ploegen als PSV, Fiorentina, West Ham, Lokomotiv Moskou, Olympiakos,... . Hij speelde ook 31 interlands voor Marokko en heeft ervaring in de Champions- en Europa League.

“We zijn heel blij met de komst van Manuel. Net als bij de komst van Gillet halen we met Manuel een jongen met heel veel kwaliteiten en een pak ervaring. We zijn ervan overtuigd dat hij onze jonge groep mee onder de arm kan nemen om de doelstellingen van de club te bereiken”, vertelt Sportief Directeur Jordi Condom op de website van de club. Na het aantrekken van Guillaume Gillet hebben ze er bij Waasland-Beveren nu dus opnieuw een ervaren man bij.