Standard heeft nieuw contract veil voor 16-jarig talent dat al proefde van de A-kern

Standard moet meer dan ooit inzetten op eigen jeugd. Het legt alvast een 16-jarig talent onder contract: Brahim Ghalidi heeft een overeenkomst bereikt met de Rouches. Onlangs maakte hij voor het eerst onderdeel uit van de A-kern.

"Ons jong talent, geboren op 31 januari 2005 (16 jaar), streek in 2020 neer op de SL16 Football Campus. Hij kwam toen over van STVV. Tijdens deze winterstage trainde hij mee met de A-kern en speelde hij ook zijn eerste minuten op Sclessin in de oefenmatch tegen RFC Liège", staat te lezen op de webstek van Standard.

Die wedstrijd eindigde overigens op een 2-2-gelijkspel. "Standard wil Brahim feliciteren met zijn nieuw contract en wenst hem het beste toe in zijn verdere ontwikkeling binnen onze club", klinkt het nog in de mededeling van de huidige nummer 14 uit de Jupiler Pro League.

Brahim Ghalidi is een aanvallende flankspeler en heeft zowel de Belgische als de Marokkaanse nationaliteit. Ook kwam hij al in actie voor de U17 van de Belgische nationale ploeg.