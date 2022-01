Rijsel haalt voormalig Frans international in huis voor zes maanden

Rijsel heeft woensdag de 34-jarige middenvelder Hatem Ben Arfa aangeworven. De voormalige Franse international zat zonder club sinds zijn contract bij Bordeaux afgelopen zomer afliep. Bij de Noord-Franse club tekende hij tot het einde van het seizoen. Hij wordt er een teammaat van Amadou Onana.

Ben Arfa speelde ook voor Bordeaux geen volledig seizoen. Hij kwam er in oktober 2020 in dienst. Voordien verdedigde hij de kleuren van zijn jeugdclub Lyon (2004-2008), Marseille (2008-2010), Newcastle (2010-2015), Nice (2015-2016), Paris Saint-Germain (2016-2018), Rennes (2018-2019) en Valladolid (2020). Van 2007 tot 2015 verzamelde hij vijftien caps voor ‘Les Bleus”.

Zelf leent Rijsel zijn Turkse middenvelder Yusuf Yazici uit aan CSKA Moskou. De Russische club heeft na het seizoen ook een aankoopoptie op de 24-jarige international. CSKA wordt de derde club voor Yazici. In 2019 verliet hij zijn jeugdclub Trabzonspor voor Rijsel.

Rijsel is de regerende kampioen in Frankrijk, maar moet nu vrede nemen met een tiende stek in de Ligue 1. In de achtste finales van de Champions League geeft Rijsel titelverdediger Chelsea partij.