Chelsea en Newcastle informeerden dan wel naar Hazard, maar Rode Duivel werd om deze reden nooit dé prioriteit

Eden Hazard wacht nog steeds op een eerste concrete aanbieding die hem speelminuten kan garanderen. Maar er is een reden waarvoor geen enkele club informeert naar de Rode Duivel.

Eerst en vooral: Real Madrid heeft Eden Hazard simpelweg niet in de uitverkoop gezet. De Koninklijke wil enkel aan een vertrek meewerken als het correcte bedrag op tafel komt. En dat schrikt al enkele clubs af.

Eigenlijk informeerden enkel Chelsea FC en Newcastle United naar de voorwaarden van Hazard. Het kwam echter nooit tot concrete onderhandelingen. De huidige Hazard is simpelweg geen prioreit.

WK in Qatar

Hazard is voor Engelse clubs simpelweg geen garantie meer. In een fysieke competitie als de Premier League is het risico op spierblessures simpelweg te groot. En ondertussen sluipt het WK in Qatar steeds dichterbij op de kalender.