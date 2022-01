Overgang naar OHL in de maak? 'Antwerp bereid om mee te werken aan transfer Lamkel Ze'

Vorige week gaf OHL-coach Marc Brys openlijk aan dat hij Didier Lamkel Zé maar wat graag naar Leuven zou halen. Tegelijkertijd gaf de Antwerpenaar mee dat het moeilijk zou worden om daarin te slagen, aangezien Antwerp zijn Kameroens zorgenkind liever niet naar een Belgische club zag vertrekken.

Didier Lamkel Ze (25) vertrok onlangs bij DAC, dat hem huurde van Antwerp. De Kameroense aanvaller kon niet aarden in Slowakije en dus moet Antwerp, waar er tot nader order geen toekomst meer is voor hem, op zoek naar een oplossing.

OHL diende zich aan, maar Antwerp zag Lamkel Ze liever naar het buitenland vertrekken. GVA weet dat Antwerp nu toch bereid is aan mee te werken aan een uitleenbeurt aan een Belgische club, weliswaar geen rechtstreekse concurrent. Is dit het sein voor OHL om vol voor Didier Lamkel Ze te gaan?

Lamkel Ze kwam in 2018 voor 1 miljoen over van Niort. De Kameroener ligt nog tot medio 2023 onder contract in de Bosuil.