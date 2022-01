Union voor weken van de waarheid: "Al onze tegenstanders moeten in play-off 1 zitten of moeten kampioen spelen"

Union heeft de tweede helft tegen Seraing perfect aangepakt en heeft zijn voorsprong op de concurrentie weten te behouden. De komende drie weken zullen we ook weten of ze de tegenstand nog wat klappen kunnen uitdelen.

Union speelt achtereenvolgens tegen Genk (23 januari), Club Brugge (27 januari), Anderlecht (31 januari) en Antwerp (5 februari). Da's al meteen dé waardemeter voor play-off 1.

"De tegenstanders die ons te wachten staan, zijn clubs die in play-off 1 moeten zitten of die kampioen moeten worden. Van onze kant zullen we deze wedstrijden zonder pretentie en met veel nederigheid benaderen", klinkt het bij Felice Mazzu.

"Wedstrijden die mentaal makkelijk voor ons moeten zijn, want de motivatie zal vanzelf komen. Wij moeten elke match vanaf nu met plezier spelen. Onze tegenstanders zijn van zeer hoge kwaliteit en zijn zeker superieur aan ons."

De coach van de Brusselse club kwam terug op het feit dat alle waarnemers zijn team zien strijden in PO1. De leider staat nu 15 punten voor op de 5e plaats. "Iedereen zegt dat Union in play-off 1 zit, uiteraard om mijn team onder druk te zetten. Als we ervan dromen om erin te zitten en erbij te zijn, moeten we goede wedstrijden kunnen spelen tegen de teams die ons in januari te wachten staan."