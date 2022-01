OFFICIEEL: STVV-verdediger vertrekt voor half jaar naar Turkije

Vorig seizoen was Jonathan Buatu een certitude in het hart van de Truiense defensie. Sinds de komst van Bernd Hollerbach komt de Angolese international niet al te vaak meer in actie. De 28-jarige verdediger maakt zich op voor een vertrek uit Stayen.

𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 👋 l Jonathan Buatu trekt op huurbasis naar het Turkse Eyüpspor.



See you soon Jona! 💪



— STVV (@stvv) January 19, 2022 Het Belang van Limburg weet dat Jonathan Buatu op het punt staat om over te stappen naar Eyüpspor, dat op dit moment op de vierde plaats staat in de Turkse tweede klasse. Jonathan Buatu, die in 2020 overkwam van Rio Ave, verscheen dit seizoen amper vier keer aan de aftrap in de Jupiler Pro League. De voormalige speler van onder meer Moeskroen en Fulham zou volgens onze informatie al afscheid hebben genomen van zijn ploegmaats. Een transfer lijkt in dit geval een win-winsituatie, want het contract van Buatu loopt sowieso aan het einde van het seizoen af, waardoor hij in de zomer gratis kan vertrekken bij de Kanaries.