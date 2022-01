Waasland-Beveren stelt nieuwe voorzitter aan als opvolger van Dirk Huyck

Eind oktober berichtte de club dat er afscheid genomen zou worden van voorzitter Dirk Huyck.

“We zijn verheugd jullie vandaag onze nieuwe voorzitter te kunnen voorstellen. Jo Van Moer zal vanaf nu deze functie op zich nemen. Jozef Van Remoortel wordt ondervoorzitter”, laat de club op zijn website weten.

CEO Antoine Gobin heeft altijd het belang van de lokale verankering voor onze club benadrukt. “Met de aanstelling van Jo en Jozef wordt deze boodschap opnieuw kracht bijgezet. Beide Beverse heren hebben zowel in de zakenwereld als in de sportwereld reeds naam gemaakt. Beiden zullen het hart vormen van de club en Beveren zo goed als mogelijk vertegenwoordigen.”

Jo Van Moer is uiteraard geen nobele onbekende in het Waasland. Als stichter en CEO van Van Moer Logistics bouwde hij samen met zijn echtgenote Anne Verstraeten een eenmanszaak uit tot een grote naam in de transportwereld.

Door hard te werken en er steeds in te blijven geloven groeide het transportbedrijf uit tot een heuse groep waarin niet minder dan 1450 mensen te werk gesteld worden. Het hoofdkwartier bevindt zich nog steeds in de Waaslandhaven, maar de groep beschikt ondertussen over zo’n 22 vestigingen.

“Jo is niet alleen een succesvol ondernemer, hij is ook gek van sport. Zo was hij in het verleden reeds hoofdsponsor van SK Beveren en sponsort hij al jaren Van Moer Cycling. Hij is bovendien ook de vader van wielrenner Brent Van Moer. Sport zit bij deze familie dus duidelijk in de genen”, klinkt het nog.

Jozef Van Remoortel is reeds lang bij de club en was reeds ondervoorzitter onder toenmalig voorzitter Melchior Roossens. In 2014 werd Jozef zelf aangesteld als voorzitter van Waasland-Beveren. Twee jaar later werd hij opgevolgd door Dirk Huyck. Bij diens aanstelling, werd Jozef opnieuw ondervoorzitter, een functie die hij nu dus voor een derde keer zal opnemen.

Net als Jo Van Moer is Jozef Van Remoortel erin geslaagd om samen met zijn echtgenote Frieda Apers van een familiezaak een grote onderneming te maken. Vanaf de start in 1989 is het bedrijf steeds blijven groeien tot de onderneming die ze vandaag de dag geworden is.