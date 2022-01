Xavi schept niet mis te verstane duidelijkheid: "Of hij tekent een nieuw contract of we verkopen hem in januari, punt!"

Dat ze het spelletje meer dan beu zijn bij Barcelona mag duidelijk zijn. Ousmane Dembélé, de grillige Franse aanvaller, is komende zomer transfervrij en dat willen ze niet laten gebeuren.

Barcelona betaalde 140 miljoen euro voor de aanvaller en wil daar nog iets van terugzien. Dembélé wou tot nu toe niet akkoord gaan met een nieuw contractvoorstel. "De boodschap is duidelijk", aldus Xavi vandaag. "Ousmane Dembélé moet een nieuw contract tekenen of we vinden een manier om hem in januari te verkopen. Een tussenweg is er niet meer."

Xavi stelt zich ook vragen over de invloed die zijn manager op hem heeft. "De manier waarop zijn manager praat, verbaast me toch", aldus Xavi. "Aan de andere kant hebben we dan Dembélé die me zegt dat hij wil blijven. Ik begrijp het niet goed."