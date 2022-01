Debat van de week: u had het goed gezien rondom de Gouden Schoen - en wat met matchen uitstellen?

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen is begonnen!

Vorige week polsten we naar de Gouden Schoen en wie die zou gaan winnen. U had een duidelijke mening die waar werd. U voorspelde niet alleen dat Onuachu zou winnen, maar ook dat het spannend zou worden met De Ketelaere en Lang. Deze week polsen we even naar de steeds meer wedstrijden die worden uitgesteld om diverse redenen of zouden kunnen worden uitgesteld. Wat zijn voor u wel of niet valabele redenen om een wedstrijd uit te stellen en hoe moet dat dan worden aangepakt? ‚ÄčWij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wanneer een match uitstellen? Kies alles wat je wil U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Bij te veel coronagevallen 0% Bij te veel afwezigen door Afrika Cup of andere toernooien met een land 0% Bij te veel afwezigen om gelijk welke reden (inclusief blessures) 0% Nooit wedstrijden uitstellen 0% Hele speeldagen uitstellen in moeilijke coronaweken zoals nu 0% Andere mening (laat weten in reacties) 0% Stem Je kan nog stemmen tot 23/01/2022 16:00.