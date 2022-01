Dries Mertens beseft dat het einde nabij is in Napoli: "Dat wordt huilen"

Dries Mertens wil langer bij Napoli blijven, met het inleveren van loon, maar zelfs daar lijkt de Italiaanse club geen interesse in te hebben.

Dries Mertens voelt dat een vertrek uit Napoli heel dichtbij aan het komen is. Zijn contract loopt deze zomer af. De club kan nog een extra jaar kiezen, maar voor 4,8 miljoen euro nettoloon zullen ze dat normaal niet doen.

“Ik besef dat een afscheid tot de opties behoort", vertelt Mertens aan Corriere Dello Sport. “Wanneer dat moment er komt zal iedereen ten huize Mertens huilen. Ik, Kat, zelfs de baby. Ik ben hier heel gelukkig, maar ook realistisch genoeg om te weten dat de club me misschien niet meer nodig heeft.”

Nog een laatste goede periode zou het clubbestuur kunnen overtuigen. "Ik ben niet geïnteresseerd in dollars scheppen. Bij Napoli blijven zou al mooi zijn. Ik zal veel moeten scoren zodat de voorzitter En uiteindelijk kan Mertens er nog om lachen. "In plaats van met geld te gooien voor een nieuwe spits, geef ik de voorzitter de kans om mijn zoon vast te leggen. Een jonge doelpuntenmaker met een lange carrière in het vooruitzicht. En dan moet ik mijn huis in Napels niet opgeven."