'Francky Dury heeft buitenlandse aanbieding gekregen, maar is met iets anders bezig'

Francky Dury werd eind vorig jaar aan de kant geschoven bij Zulte Waregem. Hij kreeg naar eigen zeggen al een aanbieding uit het buitenland, maar ging er niet op in.

Francky Dury heeft duidelijk geen probleem met eventjes niks doen. “Ik wist niet dat vrijheid zo leuk was. Als trainer ben je altijd bezig. Nauwelijks vrije weekends, je bent pakweg vier avonden per week weg of met voetbal bezig. En ik ben al trainer sinds mijn 26ste. Nu besef ik: gezond en vrij zijn, is het mooiste ter wereld. We zijn naar Tenerife geweest. Bijna drie weken mooi weer”, zegt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

Toch is hij nog niet zinnens om al helemaal te stoppen. Een nieuwe club mag hem dus zeker komen halen. “Daar denk ik vandaag nog niet aan. Ja, ik heb al een vraag gekregen, uit het buitenland. Een verrassende vraag, maar ik wil daar niet verder op ingaan. Januari is geen evidente maand om ergens in te stappen. Maar ik heb alweer mijn werk: ik ben een boek aan het schrijven. Echt. Ik neem er een jaar voor. Elf maanden. Al mijn ervaringen van 38 jaar als coach.”