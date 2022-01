Marc Brys onderschat Beerschot niet, maar verwacht wel de drie punten te pakken met OH Leuven

Marc Brys speelt mijn zijn OH Leuven tegen zijn Beerschot komende zaterdag. Al is Beerschot laatste toch onderschat hij zijn ex-ploeg niet.

“Natuurlijk liggen de spelers wakker van die drie punten”, zegt Marc Brys tegenover Het Nieuwsblad. “Maar ze beseffen ook dat het nog even zal duren en dat ze die zaak moeten klasseren. We hebben het niet meer in de hand", komt hij nog even terug op de niet gespeelde wedstrijd tegen KV Mechelen.

Beerschot, ex-club van Brys, bengelt helemaal onderaan. Dit lijkt dus een gemakkelijke opgave te worden voor OH Leuven. “We zitten niet in een situatie waarin we zo mogen denken”, waarschuwt Brys. “We hebben de nadruk gelegd op de hele sterke tweede helft van Beerschot tegen Genk, en ik denk niet dat er hier sprake is van onderschatting. Ik weet het zelfs zeker.”

Na Beerschot volgen Zulte Waregem en KV Oostende. Het is dus geen onmogelijke opdracht voor OH Leuven om de volle buit te pakken in deze duels. “Nu staat alles nog in een blok bij elkaar, maar we moeten ons onderscheiden en de afstand vergroten”, klinkt het. “Al zijn dat soort wedstrijden meestal moeilijk en gevaarlijk.”

Zaterdagavond moet OH Leuven op bezoek bij Beerschot dat ondertussen al 6 wedstrijden op rij verloor.